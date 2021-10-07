С 11 октября власти Италии снимают ограничения на число посетителей во всех культурных учреждениях. Однако остальные антиковидные меры остаются актуальными. Об этом сообщил министр культуры страны Дарио Франческини.

"Наконец вся культура оживает. С 11 октября кинотеатры, театры и концерты снова возвращаются к 100% заполняемости, однако необходимо носить маску и иметь при себе ковид-сертификат", — написал Франческини в "Твиттере".

Как уточнил министр, отмена этого ограничения распространяется не только на сами объекты культуры, но и на мероприятия, даже если они проводятся в спортивном комплексе. Тем временем ANSA со ссылкой на проект нового декрета правительства сообщает, что в культурных учреждениях также отменяется требование соблюдать дистанцию в один метр.

Ковид-сертификаты при посещении театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов, спортзалов и бассейнов, а также закрытых помещений ресторанов итальянцы в возрасте от 12 лет обязаны предъявлять с 6 августа. С 1 сентября документ необходимо предъявлять для поездок в транспорте дальнего следования, а с 15 октября сертификат должны иметь работники частного и государственного секторов.