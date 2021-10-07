"Вся культура оживает": В Италии решили отменить ковидные ограничения в театрах, кино и музеях
Остаётся в силе масочный режим и требование предъявлять ковид-паспорта, которое действует в стране с августа.
Фото © Pexels
С 11 октября власти Италии снимают ограничения на число посетителей во всех культурных учреждениях. Однако остальные антиковидные меры остаются актуальными. Об этом сообщил министр культуры страны Дарио Франческини.
"Наконец вся культура оживает. С 11 октября кинотеатры, театры и концерты снова возвращаются к 100% заполняемости, однако необходимо носить маску и иметь при себе ковид-сертификат", — написал Франческини в "Твиттере".
Как уточнил министр, отмена этого ограничения распространяется не только на сами объекты культуры, но и на мероприятия, даже если они проводятся в спортивном комплексе. Тем временем ANSA со ссылкой на проект нового декрета правительства сообщает, что в культурных учреждениях также отменяется требование соблюдать дистанцию в один метр.
Ковид-сертификаты при посещении театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов, спортзалов и бассейнов, а также закрытых помещений ресторанов итальянцы в возрасте от 12 лет обязаны предъявлять с 6 августа. С 1 сентября документ необходимо предъявлять для поездок в транспорте дальнего следования, а с 15 октября сертификат должны иметь работники частного и государственного секторов.
Ранее Лайф сообщал, что в Крыму с 11 октября ужесточат ковидные ограничения. С этого дня пенсионеры не смогут воспользоваться льготным проездом в общественном транспорте, а также пройти плановую диспансеризацию.
Стоит отметить, что уже несколько российских регионов ужесточили ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Речь идёт о Курской, Свердловской, Волгоградской, Калининградской, Псковской, Пензенской и Ульяновской областях, а также Удмуртии, Пермском крае, Самарской области и Санкт-Петербурге. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала регионы пускать на мероприятия людей только при наличии QR-кода. Она отметила, что такую меру предлагается ввести для того, чтобы в том числе обеспечить функционирование экономики и социальной сферы без локдауна.
Комментариев: 0