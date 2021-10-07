В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда жителей
Прививки необходимы сотрудникам салонов красоты, фитнес-клубов, общепита, почты, общественного транспорта и такси, госслужащим, работникам сферы образования и здравоохранения.
Фото © ТАСС / Андрей Любимов
Власти Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для госслужащих, работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, образования. Соответствующее постановление подписал глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.
В документе уточняется, что прививки необходимы работающим в сфере торговли продовольственными и непродовольственными товарами, бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, сотрудникам салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-клубов, бассейнов, общепита, почты, клиентских подразделений финансовых организаций, МФЦ, общественного транспорта и такси, госслужащим, работникам сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ и энергетики.
А 1 октября такие меры ввели в Свердловской области. Там обязали вакцинироваться граждан в возрасте от 18 лет, которые работают в сфере образования и обслуживания, а также являются государственными гражданскими или муниципальными служащими, сотрудниками органов власти и местного самоуправления.
Комментариев: 0