В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда жителей

В документе уточняется, что прививки необходимы работающим в сфере торговли продовольственными и непродовольственными товарами, бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, сотрудникам салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-клубов, бассейнов, общепита, почты, клиентских подразделений финансовых организаций, МФЦ, общественного транспорта и такси, госслужащим, работникам сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ и энергетики.

В Кремле пока не планируют стимулировать вакцинацию от коронавируса по всей России

А 1 октября такие меры ввели в Свердловской области. Там обязали вакцинироваться граждан в возрасте от 18 лет, которые работают в сфере образования и обслуживания, а также являются государственными гражданскими или муниципальными служащими, сотрудниками органов власти и местного самоуправления.