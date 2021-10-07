На причастность к пыткам в тюремной больнице Саратова проверяли осуждённых

Правоохранители уже проводили расследование по факту пыток и изнасилований заключённых в саратовской тюремной больнице — ещё до публикаций в Сети. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Уточняется, что тогда фигурантами дела были не сотрудники ФСИН, а сами осуждённые. Так, по данным канала, один из заключённых, который и сейчас находится в тюремной больнице, пожаловался, что четверо других сидельцев — Гимадеев, Янин, Линкевич и Шеянов — жестоко избивали и насиловали его. Причиной стал конфликт между осуждёнными.