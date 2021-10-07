На причастность к пыткам в тюремной больнице Саратова проверяли осуждённых
Один из сидельцев ранее пожаловался, что другие заключённые его насиловали и жестоко избивали.
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Правоохранители уже проводили расследование по факту пыток и изнасилований заключённых в саратовской тюремной больнице — ещё до публикаций в Сети. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Уточняется, что тогда фигурантами дела были не сотрудники ФСИН, а сами осуждённые. Так, по данным канала, один из заключённых, который и сейчас находится в тюремной больнице, пожаловался, что четверо других сидельцев — Гимадеев, Янин, Линкевич и Шеянов — жестоко избивали и насиловали его. Причиной стал конфликт между осуждёнными.
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Сотрудники тюремной больницы проходили по делу как свидетели. Они уверяли, что не присутствовали во время актов насилия и не давали никаких команд.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой. Кроме того, директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников уволил четверых сотрудников УФСИН Саратовской области из-за применения насилия в отношении заключённых.
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