"Трактор" победил "Амур" и поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ

Челябинский "Трактор" на выезде победил хабаровский клуб "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Хоккеисты "Трактора" забросили по шайбе в первом и третьем периоде. Отличились Лукаш Седлак и Никита Тертышный.

Челябинский клуб набрал 24 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Его опережает только магнитогорский "Металлург", у которого 26 баллов. "Амур" с 11 очками идёт на десятой позиции.