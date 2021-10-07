"Трактор" победил "Амур" и поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ
В составе команды по шайбе забросили Лукаш Седлак и Никита Тертышный.
Фото © ХК "Трактор"
Челябинский "Трактор" на выезде победил хабаровский клуб "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Хоккеисты "Трактора" забросили по шайбе в первом и третьем периоде. Отличились Лукаш Седлак и Никита Тертышный.
Челябинский клуб набрал 24 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Его опережает только магнитогорский "Металлург", у которого 26 баллов. "Амур" с 11 очками идёт на десятой позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Амур" — "Трактор" — 0:2
Шайбы: Седлак 18' (0:1), Тертышный 46' (0:2)
Комментариев: 0