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"Трактор" победил "Амур" и поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ

В составе команды по шайбе забросили Лукаш Седлак и Никита Тертышный.

7 октября, 12:02
<p>Фото © ХК "Трактор"</p>

Фото © ХК "Трактор"

Челябинский "Трактор" на выезде победил хабаровский клуб "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Хоккеисты "Трактора" забросили по шайбе в первом и третьем периоде. Отличились Лукаш Седлак и Никита Тертышный.

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Челябинский клуб набрал 24 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Его опережает только магнитогорский "Металлург", у которого 26 баллов. "Амур" с 11 очками идёт на десятой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Амур" — "Трактор" — 0:2

Шайбы: Седлак 18' (0:1), Тертышный 46' (0:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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