Игрока "Крыльев Советов" Пиняева включили в список лучших молодых футболистов мира
В нынешнем сезоне 16-летний полузащитник провёл девять матчей в чемпионате России, отметившись одной результативной передачей.
Фото © Instagram / spinyaev09
Британское издание The Guardian включило хавбека самарских "Крыльев Советов" Сергея Пиняева в список лучших молодых футболистов мира. В рейтинг попали игроки 2004 года рождения.
"Он довольно маленький (167 см), подвижный, динамичный, креативный игрок, который может играть на любой позиции в атаке. Он всегда нацелен на ворота и обладает инстинктом убийцы", — говорится в редакционной статье о Пиняеве.
Также британские журналисты упомянули, что в 14-летнем возрасте Пиняев успешно прошёл просмотр в "Манчестер Юнайтед", но по закону клуб не мог подписать с ним контракт до наступления совершеннолетия. Хавбек является самым молодым автором гола в истории ФНЛ (15 лет) и самым молодым ассистентом в РПЛ (16).
В нынешнем сезоне Пиняев провёл за "Крылья Советов" девять матчей в чемпионате России, отметившись одной результативной передачей. Также на его счету дубль в игре Кубка страны.
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