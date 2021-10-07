Игрока "Крыльев Советов" Пиняева включили в список лучших молодых футболистов мира

Британское издание The Guardian включило хавбека самарских "Крыльев Советов" Сергея Пиняева в список лучших молодых футболистов мира. В рейтинг попали игроки 2004 года рождения.

"Он довольно маленький (167 см), подвижный, динамичный, креативный игрок, который может играть на любой позиции в атаке. Он всегда нацелен на ворота и обладает инстинктом убийцы", — говорится в редакционной статье о Пиняеве.

Также британские журналисты упомянули, что в 14-летнем возрасте Пиняев успешно прошёл просмотр в "Манчестер Юнайтед", но по закону клуб не мог подписать с ним контракт до наступления совершеннолетия. Хавбек является самым молодым автором гола в истории ФНЛ (15 лет) и самым молодым ассистентом в РПЛ (16).