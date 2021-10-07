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Капитан сборной Италии по футболу Бонуччи извинился за удаление в матче с Испанией

С конца первого тайма действующие чемпионы Европы играли в меньшинстве и в итоге уступили.

7 октября, 11:02
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/bonucci_leo19/status/1445421301112483853/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bonucci_leo19</a></p>

Фото © Twitter / bonucci_leo19

Капитан сборной Италии по футболу Леонардо Бонуччи извинился за удаление в полуфинале Лиги наций против Испании. Об этом он написал в "Инстаграме".

Бонуччи был удалён на 42-й минуте за две жёлтые карточки. Первое предупреждение он получил от российского арбитра Сергея Карасёва за разговоры, второе — за удар соперника локтем.

"Я злюсь больше всех прежде всего на себя. Мне очень жаль, и я прошу прощения. Но эта сборная Италии переживёт поражение и станет сильнее, чем когда бы то ни было", — заявил Бонуччи.

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Поражение от Испании прервало рекордную беспроигрышную серию итальянцев, составившую 37 матчей. В матче за третье место Лиги наций команда Роберто Манчини в воскресенье, 10 октября, сыграет с проигравшим в матче Бельгия – Франция.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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