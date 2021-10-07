"Я не ошибся": Месси признался, что не жалеет о переходе в ПСЖ из "Барселоны"

Легендарный форвард перешёл во французскую команду этим летом после почти 20 лет выступлений за каталонцев.

Аргентинский футболист Лионель Месси в эксклюзивном интервью журналу France Football заявил, что не жалеет о своём переходе в ПСЖ из "Барселоны".

Так, издание опубликовало в "Твиттере" обложку своего нового номера, на которой изображён Месси и приводится цитата из его интервью.

"Я не ошибся", — заявил Месси.