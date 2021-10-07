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Регион
Опубликовано 7 октября 2021, 10:01

"Я не ошибся": Месси признался, что не жалеет о переходе в ПСЖ из "Барселоны"

Фото © G.Gavellie / PSG

Фото © G.Gavellie / PSG

Легендарный форвард перешёл во французскую команду этим летом после почти 20 лет выступлений за каталонцев.

Аргентинский футболист Лионель Месси в эксклюзивном интервью журналу France Football заявил, что не жалеет о своём переходе в ПСЖ из "Барселоны".

Так, издание опубликовало в "Твиттере" обложку своего нового номера, на которой изображён Месси и приводится цитата из его интервью.

"Я не ошибся", — заявил Месси.

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Дебютный гол Месси помог "Пари Сен-Жермен" обыграть "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Напомним, что Лионель Месси перешёл в ПСЖ из "Барселоны" в августе этого года в качестве свободного агента, после того как не смог продлить контракт с каталонцами.

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Шамиль Гаджиев
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