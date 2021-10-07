"Я не ошибся": Месси признался, что не жалеет о переходе в ПСЖ из "Барселоны"
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Легендарный форвард перешёл во французскую команду этим летом после почти 20 лет выступлений за каталонцев.
Аргентинский футболист Лионель Месси в эксклюзивном интервью журналу France Football заявил, что не жалеет о своём переходе в ПСЖ из "Барселоны".
Так, издание опубликовало в "Твиттере" обложку своего нового номера, на которой изображён Месси и приводится цитата из его интервью.
"Я не ошибся", — заявил Месси.
Напомним, что Лионель Месси перешёл в ПСЖ из "Барселоны" в августе этого года в качестве свободного агента, после того как не смог продлить контракт с каталонцами.