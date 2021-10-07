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"Я не ошибся": Месси признался, что не жалеет о переходе в ПСЖ из "Барселоны"

Легендарный форвард перешёл во французскую команду этим летом после почти 20 лет выступлений за каталонцев.

7 октября, 10:01
<p>Фото © <a href="https://images.psg.media/media/211038/18.jpg?anchor=center&mode=crop&width=800&height=533&quality=60" target="_blank" rel="noopener noreferrer">G.Gavellie / PSG</a></p>

Фото © G.Gavellie / PSG

Аргентинский футболист Лионель Месси в эксклюзивном интервью журналу France Football заявил, что не жалеет о своём переходе в ПСЖ из "Барселоны".

Так, издание опубликовало в "Твиттере" обложку своего нового номера, на которой изображён Месси и приводится цитата из его интервью.

"Я не ошибся", — заявил Месси.

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Дебютный гол Месси помог "Пари Сен-Жермен" обыграть "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Напомним, что Лионель Месси перешёл в ПСЖ из "Барселоны" в августе этого года в качестве свободного агента, после того как не смог продлить контракт с каталонцами.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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