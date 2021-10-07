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"Знаю, что я идиот": У экс первой ракетки мира Маррея украли кроссовки и обручальное кольцо

На ночь он оставил обувь сушиться под машиной, которую использует его команда.

7 октября, 09:21

Фото © Instagram.com / Andry Murray

Британский теннисист и экс первая ракетка мира Энди Маррей стал жертвой ограбления в США. Неизвестные украли у него кроссовки и обручальное кольцо, которое было привязано к ним. Об этом спортсмен написал в своём инстаграме.

"Да, я знаю, что я идиот. Теперь я понимаю, что это кажется ужасной идеей, но мне нужна помощь. Какая должна быть награда, чтобы его вернуть?" написал Маррей.

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Инцидент произошёл в США, куда Маррей приехал для участия в турнире. На ночь теннисист оставил свои кроссовки сушиться под машиной, а к ним по традиции привязал обручальное кольцо. Однако уже утром он заметил сначала пропажу обуви, а затем и кольца.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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