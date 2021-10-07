Британский теннисист и экс первая ракетка мира Энди Маррей стал жертвой ограбления в США. Неизвестные украли у него кроссовки и обручальное кольцо, которое было привязано к ним. Об этом спортсмен написал в своём инстаграме.

"Да, я знаю, что я идиот. Теперь я понимаю, что это кажется ужасной идеей, но мне нужна помощь. Какая должна быть награда, чтобы его вернуть?" — написал Маррей.