Бельгийский защитник московского "Спартака" заявил, что подходит своей новой команде по стилю игры. Об этом сообщает SportMagazine.

Кофрие перешёл в "Спартак" в конце августа. В составе красно-белых он уже успел провести пять матчей.

"Клуб верит в меня, я подхожу ему по стилю игры. Ведь на эмблеме команды изображён гладиатор. "Спартаку" нужен был футболист, который выходит на поле, как на дуэль, и бьётся до конца. Они нашли того, кого искали", — заявил защитник.