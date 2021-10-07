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"Они нашли, кого искали": Футболист "Спартака" Кофрие рассказал об адаптации в команде

Защитник перешёл в стан красно-белых в конце августа. В составе команды он уже успел провести пять матчей.

7 октября, 08:49
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Бельгийский защитник московского "Спартака" заявил, что подходит своей новой команде по стилю игры. Об этом сообщает SportMagazine.

Кофрие перешёл в "Спартак" в конце августа. В составе красно-белых он уже успел провести пять матчей.

"Клуб верит в меня, я подхожу ему по стилю игры. Ведь на эмблеме команды изображён гладиатор. "Спартаку" нужен был футболист, который выходит на поле, как на дуэль, и бьётся до конца. Они нашли того, кого искали", заявил защитник.

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После десяти туров "Спартак" занимает седьмое место в таблице чемпионата России, на его счету — 16 очков. В следующем матче команда сыграет 16 октября с "Динамо".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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