"Они нашли, кого искали": Футболист "Спартака" Кофрие рассказал об адаптации в команде
Защитник перешёл в стан красно-белых в конце августа. В составе команды он уже успел провести пять матчей.
Фото © ФК "Спартак"
Бельгийский защитник московского "Спартака" заявил, что подходит своей новой команде по стилю игры. Об этом сообщает SportMagazine.
Кофрие перешёл в "Спартак" в конце августа. В составе красно-белых он уже успел провести пять матчей.
"Клуб верит в меня, я подхожу ему по стилю игры. Ведь на эмблеме команды изображён гладиатор. "Спартаку" нужен был футболист, который выходит на поле, как на дуэль, и бьётся до конца. Они нашли того, кого искали", — заявил защитник.
"Худшего настроения не было никогда": Легенда "Спартака" рассказала, как участвовала в договорном матче
После десяти туров "Спартак" занимает седьмое место в таблице чемпионата России, на его счету — 16 очков. В следующем матче команда сыграет 16 октября с "Динамо".
Футбол. Интересное по теме
Бывший тренер дортмундской "Боруссии" Фавр может возглавить "Локомотив"
сегодня в 08:09
Карасёв был великолепен: Дубль Торреса принёс Испании победу над Италией в полуфинале Лиги наций УЕФА
вчера в 20:45
"Худшего настроения не было никогда": Легенда "Спартака" рассказала, как участвовала в договорном матче
вчера в 16:20
Комментариев: 0