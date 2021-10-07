Бывший тренер дортмундской "Боруссии" Фавр может возглавить "Локомотив"

По сообщению источника, московский клуб всерьёз рассматривает назначение Фавра, а в его приглашении лично заинтересован руководитель по спорту и развитию "Локомотива" Ральф Рангник.

Ранее Лайф сообщал, что главный тренер "Локомотива" серб Марко Николич покинул свой пост после полутора лет работы в клубе. За это время он становился серебряным и бронзовым призёром РПЛ, а также брал с "Локомотивом" Кубок России.