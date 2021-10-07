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Бывший тренер дортмундской "Боруссии" Фавр может возглавить "Локомотив"

Ранее из клуба ушёл сербский специалист Марко Николич, с которым железнодорожники взяли Кубок России в прошлом сезоне.

7 октября, 08:09
<p>Фото © Lars Baron / Getty Images</p>

Фото © Lars Baron / Getty Images

Экс-главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр может стать новым главным тренером "Локомотива", сообщает издание TodoFichajes.

По сообщению источника, московский клуб всерьёз рассматривает назначение Фавра, а в его приглашении лично заинтересован руководитель по спорту и развитию "Локомотива" Ральф Рангник.

Вратарь сборной России Гильерме поблагодарил Николича за работу в "Локомотиве"

Вратарь сборной России Гильерме поблагодарил Николича за работу в "Локомотиве"

Ранее Лайф сообщал, что главный тренер "Локомотива" серб Марко Николич покинул свой пост после полутора лет работы в клубе. За это время он становился серебряным и бронзовым призёром РПЛ, а также брал с "Локомотивом" Кубок России.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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