Бывший тренер дортмундской "Боруссии" Фавр может возглавить "Локомотив"
Ранее из клуба ушёл сербский специалист Марко Николич, с которым железнодорожники взяли Кубок России в прошлом сезоне.
Фото © Lars Baron / Getty Images
Экс-главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр может стать новым главным тренером "Локомотива", сообщает издание TodoFichajes.
По сообщению источника, московский клуб всерьёз рассматривает назначение Фавра, а в его приглашении лично заинтересован руководитель по спорту и развитию "Локомотива" Ральф Рангник.
Ранее Лайф сообщал, что главный тренер "Локомотива" серб Марко Николич покинул свой пост после полутора лет работы в клубе. За это время он становился серебряным и бронзовым призёром РПЛ, а также брал с "Локомотивом" Кубок России.
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