Матыцин возглавит правкомиссию по борьбе с допингом в спорте
В её состав вошли представители Совфеда, МВД, Минцифры, ФМБА, Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России. Заседания будут проводиться не реже раза в месяц.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Премьер Михаил Мишустин утвердил состав Правительственной комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, её возглавит министр спорта Олег Матыцин.
"Заместителем председателя комиссии назначен замглавы МИД Сергей Вершинин. В её состав также вошли представители Совета Федерации, МВД, Минцифры, ФМБА, Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России", — говорится в сообщении правительства.
Комиссия будет координировать взаимодействие органов власти, научных и общественных организаций в вопросах, связанных с участием России в Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.
А ранее президент WADA Витольд Банька заявил, что у Всемирного антидопингового агентства больше нет претензий к России по вопросу о применении запрещённых препаратов в спорте.
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