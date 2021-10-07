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Матыцин возглавит правкомиссию по борьбе с допингом в спорте

В её состав вошли представители Совфеда, МВД, Минцифры, ФМБА, Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России. Заседания будут проводиться не реже раза в месяц.

7 октября, 07:30

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Премьер Михаил Мишустин утвердил состав Правительственной комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, её возглавит министр спорта Олег Матыцин.

"Заместителем председателя комиссии назначен замглавы МИД Сергей Вершинин. В её состав также вошли представители Совета Федерации, МВД, Минцифры, ФМБА, Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России", — говорится в сообщении правительства.

Комиссия будет координировать взаимодействие органов власти, научных и общественных организаций в вопросах, связанных с участием России в Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

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А ранее президент WADA Витольд Банька заявил, что у Всемирного антидопингового агентства больше нет претензий к России по вопросу о применении запрещённых препаратов в спорте.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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