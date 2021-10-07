В ещё одном российском регионе в общественные места пустят только по QR-коду

В Курской области вводятся новые ограничения, связанные с ситуацией по коронавирусу. Об этом сообщается на сайте региональной администрации. Так, в административном центре региона, городе Курске, с 11 октября для посещения общественных мест будет необходим QR-код. Решение было принято на заседании оперштаба по предупреждению распространения инфекции.

Кроме того, в регионе будет усилен контроль за соблюдением масочного режима и самоизоляции больными и контактными с ними, а также за работой по дезинфекции в общественном транспорте и местах общего пользования в многоквартирных жилых домах.

Как подчеркнул губернатор Роман Старовойт, темпы вакцинации в Курской области отстают от желаемых. Именно низкий уровень привитых — прямая причина роста заболеваемости CoViD-19, указал глава региона.

"Целевые показатели не достигнуты. Наши земляки не понимают необходимости прививаться, несмотря на многочисленные жертвы, в том числе среди публичных людей", — пояснил Старовойт, добавив, что председатели районных администраций и врачи в больницах должны включаться в работу и разъяснять населению необходимость поставить прививку.

Также в ходе заседания регионального оперштаба было принято решение не отправлять на удалёнку вакцинированных сотрудников старше 60 лет.