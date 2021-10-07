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Задержанная Марина Ракова отрицает, что скрывалась от следствия

Сейчас бывшая чиновница находится в двухместной камере ИВС на Петровке. Претензий к условиям содержания у неё нет.

7 октября, 06:56
<p>Марина Ракова. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B3Ou_KuDlNK/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mn_rakova</a></p>

Марина Ракова. Фото © Instagram / mn_rakova

Экс-замминистра просвещения РФ и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова не признаёт вину в мошенничестве и отрицает, что скрывалась от следствия. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

Сейчас бывшая чиновница находится в двухместной камере ИВС на Петровке. Претензий к условиям содержания и к следственной группе у неё нет.

"Марина Ракова примерно в пять утра была помещена в ИВС. По её словам, допрос продолжался до четырёх утра", — сказал посетивший изолятор член комиссии.

Задержанная Марина Ракова не является сотрудником Сбербанка с 4 октября

Задержанная Марина Ракова не является сотрудником Сбербанка с 4 октября

Напомним, Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году. Однако на допрос она не пришла, выключила телефоны и перестала выходить на связь с родственниками. По одной из версий, она могла скрыться от следствия на Украине сразу после обыска. Сообщалось, что телефон Раковой запеленговали в одном из сёл Воронежской области недалеко от границы с Незалежной. 6 октября МВД сообщило о её задержании. По некоторым данным, она сама пришла к следователям.

Также 6 октября был арестован гражданский муж Раковой. Артура Стеценко подозревают в мошенничестве: по данным следствия, возлюбленная фиктивно устроила его в Фонд новых форм развития образования и с 2017 по 2019 год под видом зарплаты он получил более девяти миллионов рублей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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