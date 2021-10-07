Задержанная Марина Ракова отрицает, что скрывалась от следствия

Экс-замминистра просвещения РФ и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова не признаёт вину в мошенничестве и отрицает, что скрывалась от следствия. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

Сейчас бывшая чиновница находится в двухместной камере ИВС на Петровке. Претензий к условиям содержания и к следственной группе у неё нет.

"Марина Ракова примерно в пять утра была помещена в ИВС. По её словам, допрос продолжался до четырёх утра", — сказал посетивший изолятор член комиссии.