Задержанная Марина Ракова отрицает, что скрывалась от следствия
Сейчас бывшая чиновница находится в двухместной камере ИВС на Петровке. Претензий к условиям содержания у неё нет.
Марина Ракова. Фото © Instagram / mn_rakova
Экс-замминистра просвещения РФ и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова не признаёт вину в мошенничестве и отрицает, что скрывалась от следствия. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
Сейчас бывшая чиновница находится в двухместной камере ИВС на Петровке. Претензий к условиям содержания и к следственной группе у неё нет.
"Марина Ракова примерно в пять утра была помещена в ИВС. По её словам, допрос продолжался до четырёх утра", — сказал посетивший изолятор член комиссии.
Напомним, Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году. Однако на допрос она не пришла, выключила телефоны и перестала выходить на связь с родственниками. По одной из версий, она могла скрыться от следствия на Украине сразу после обыска. Сообщалось, что телефон Раковой запеленговали в одном из сёл Воронежской области недалеко от границы с Незалежной. 6 октября МВД сообщило о её задержании. По некоторым данным, она сама пришла к следователям.
Также 6 октября был арестован гражданский муж Раковой. Артура Стеценко подозревают в мошенничестве: по данным следствия, возлюбленная фиктивно устроила его в Фонд новых форм развития образования и с 2017 по 2019 год под видом зарплаты он получил более девяти миллионов рублей.
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