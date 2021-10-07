ФСБ пресекла деятельность крупного канала поставки наркотиков в Новосибирской области

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупного межрегионального канала поставки наркотиков в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления спецслужбы.

"В результате совместных с УФСБ России по Алтайскому краю оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность жителя Новосибирска, причастного к организации межрегионального канала поставки наркотических средств на территорию сибирского региона", — отмечается в сообщении.

Наркодилера задержали в Колыванском районе области с поличным — злоумышленник пытался забрать из лесного схрона девять килограммов гашиша и 100 граммов кокаина. Запрещённые вещества он планировал сбыть на территории региона. В отношении преступника возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в крупном размере", его заключили под стражу.