ФСБ пресекла деятельность крупного канала поставки наркотиков в Новосибирской области
Наркодилер был задержан с поличным, когда пытался забрать из лесного схрона девять килограммов гашиша и 100 граммов кокаина.
Кадр из видео © ЦОС ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупного межрегионального канала поставки наркотиков в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления спецслужбы.
"В результате совместных с УФСБ России по Алтайскому краю оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность жителя Новосибирска, причастного к организации межрегионального канала поставки наркотических средств на территорию сибирского региона", — отмечается в сообщении.
Наркодилера задержали в Колыванском районе области с поличным — злоумышленник пытался забрать из лесного схрона девять килограммов гашиша и 100 граммов кокаина. Запрещённые вещества он планировал сбыть на территории региона. В отношении преступника возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в крупном размере", его заключили под стражу.
Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ ликвидировала один из крупнейших каналов контрабанды наркотиков в РФ. Отмечается, что участников преступной группировки задержали в четырёх регионах страны, в том числе организатора производства и сбыта.
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