В Москву пришли первые в сезоне заморозки
Синоптики предупреждают, что следующие четыре ночи также ожидаются со слабым минусом.
Фото © Instagram / kristina_2013g
В Москву пришли первые заморозки за осень текущего года. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своём инстаграме.
"Температура воздуха — минус 0,4 градуса. Это первые в столице заморозки в текущем сезоне", — рассказал метеоролог.
Он отметил, что в течение дня ожидается переменная облачность, но без осадков. Воздух прогреется до плюс 11–13 градусов, жителей столицы ждёт ещё один погожий день. Тишковец предупредил, что следующие четыре ночи также ожидаются со слабым минусом.
Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, какая погода ждёт россиян зимой. При этом отмечается, что все долгосрочные сценарии вероятны и будут корректироваться.
Комментариев: 0