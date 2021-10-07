В Москву пришли первые в сезоне заморозки

В Москву пришли первые заморозки за осень текущего года. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своём инстаграме.

"Температура воздуха — минус 0,4 градуса. Это первые в столице заморозки в текущем сезоне", — рассказал метеоролог.

Он отметил, что в течение дня ожидается переменная облачность, но без осадков. Воздух прогреется до плюс 11–13 градусов, жителей столицы ждёт ещё один погожий день. Тишковец предупредил, что следующие четыре ночи также ожидаются со слабым минусом.