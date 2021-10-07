Россиянам рассказали, как не разориться на счетах за отопление

Уменьшить размер платежей за отопление можно, если отслеживать теплопотери в доме. Об этом рассказали эколог, инженер-физик, автор учебника "Управление ЖКХ" Илья Рыбальченко и ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ движения "За права человека" Виктор Федорук в беседе с Ura.ru.

"В силах жильцов существенно уменьшить свои расходы. Они могут проводить очень много энергосберегающих мероприятий. Нужно просто внимательно следить за тем, что происходит в доме с форточками, дверями, с их открытием", — отметил Рыбальченко.

По его словам, плата за отопление растёт из-за открытых в квартирах окон, так как в этом случае тепло в дом постоянно накачивается, а "теплосчётчик внизу крутится, как бешеный". Он отметил, что по правилам в квартире должно быть 20 градусов и 18 градусов — в угловой комнате. Однако иногда из-за неправильной регулировки дома бывает 25–26 градусов. Кроме того, важно закрывать окна на лестничных площадках и подъездную дверь, иначе получается "тепловая труба".

В свою очередь, Федорук отметил, что именно управляющие компании должны качественно подготавливать дом к зиме, чтобы не было щелей.

"Окно на лестничной площадке должно быть остеклено не в одно, а в два стекла, как положено, чтобы создавать тепловой барьер и не топить улицу. Чтобы чердаки у нас были тёплые, а тепло, от которого потом растут сосульки, не выходило на улицу. Сосульки — это плохая управляющая компания. Если растут у неё сосульки, значит, дом был не готов к зиме", — заключил эксперт по жилищному праву.