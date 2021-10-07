Штамм нового коронавируса "дельта" может перестать эволюционировать, войдя в историю как доминирующий. Это произойдёт потому, что более адаптированному варианту вируса сложнее развиваться дальше. Такое предположение высказал ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации США, член национальных академий наук США, России, Европы Евгений Кунин.

"Возможно представить себе такую ситуацию, если представить себе горный ландшафт, который отражает патогенность вирусов, можно себе представить, что он заполз на некое плато и, чтобы подняться дальше, нужно пересечь долины, чего может не произойти вообще", — приводит ТАСС слова Евгения Кунина.

Он назвал штамм "дельта" "островком устойчивости", который "некоторое время уже доминирует". Учёный отмечает, что процесс эволюционирования вируса помимо естественных причин осложняет и вакцинация. Она сейчас активно распространяется в мире и практически становится обыденностью.