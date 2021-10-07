Украинцам предложили испытать на себе вакцину для американцев
Принять участие предлагают не бесплатно. Тем, кто всё-таки решится на этот шаг, заплатят 8000 гривен.
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В украинском городе Ровно решили запустить тестирование вакцины от коронавируса. В городе уже ищут добровольцев, которые согласятся принять участие в клинических испытаниях. Об этом рассказал главный врач местного центра первичной медико-санитарной помощи "Центральный" Олег Шрам.
Как пишет интернет-издание "Ровно медиа", название испытываемого препарата не раскрывают. При этом известно, что вакцина будет предназначена для американского рынка. Добровольцам заплатят за участие в этих исследованиях. Сумма финансового поощрения — 8000 гривен (около 22 000 рублей) плюс 1300 гривен (около 3500 рублей) на транспортные расходы. Условия для участия в исследованиях следующие:
- не быть вакцинированным от коронавируса;
- не принимать иммунодепрессанты;
- беременные и дети участвовать не могут.
На сегодняшний день для испытания удалось набрать сотню добровольцев. Всего собираются набрать тысячу человек.
А ранее Лайф рассказывал, что на Украине после прививки от коронавируса скончался 19-летний студент. Примерно через шесть часов после вакцинации у юноши поднялась температура, начались судороги. Реанимировать его не смогли ни медики вуза, ни скорая.
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