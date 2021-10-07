Украинцам предложили испытать на себе вакцину для американцев

В украинском городе Ровно решили запустить тестирование вакцины от коронавируса. В городе уже ищут добровольцев, которые согласятся принять участие в клинических испытаниях. Об этом рассказал главный врач местного центра первичной медико-санитарной помощи "Центральный" Олег Шрам.

Как пишет интернет-издание "Ровно медиа", название испытываемого препарата не раскрывают. При этом известно, что вакцина будет предназначена для американского рынка. Добровольцам заплатят за участие в этих исследованиях. Сумма финансового поощрения — 8000 гривен (около 22 000 рублей) плюс 1300 гривен (около 3500 рублей) на транспортные расходы. Условия для участия в исследованиях следующие:

не быть вакцинированным от коронавируса;

не принимать иммунодепрессанты;

беременные и дети участвовать не могут.

На сегодняшний день для испытания удалось набрать сотню добровольцев. Всего собираются набрать тысячу человек.