Кому противопоказано употребление телятины, рассказала диетолог

Людям, страдающим заболеваниями суставов, следует отказаться от употребления телятины. Об этом заявила диетолог Светлана Фус. Она пояснила, что в телятине содержится много белка, она обладает инсулиногенным действием и способствует накоплению мочевой кислоты.

Специалист подчёркивает, что главное при употреблении этого вида мяса — правильное его приготовление. Фус говорит, что ошибки в рецептуре могут привести к тому, что телятина попросту потеряет полезные свойства.

"Я рекомендую су-вид (пища готовится в вакуумной упаковке при низких температурах), но также можно запекать или тушить", — сообщила диетолог на своей странице в "Инстаграме".

Светлана Фус обращает внимание и на тот факт, что телятина менее жирная, чем говядина. По этой причине такое мясо можно включить в рацион малышей и пожилых людей.