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Кому противопоказано употребление телятины, рассказала диетолог

В этом виде мяса содержится пурин, который способствует накоплению мочевой кислоты.

7 октября, 02:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Людям, страдающим заболеваниями суставов, следует отказаться от употребления телятины. Об этом заявила диетолог Светлана Фус. Она пояснила, что в телятине содержится много белка, она обладает инсулиногенным действием и способствует накоплению мочевой кислоты.

Специалист подчёркивает, что главное при употреблении этого вида мяса — правильное его приготовление. Фус говорит, что ошибки в рецептуре могут привести к тому, что телятина попросту потеряет полезные свойства.

"Я рекомендую су-вид (пища готовится в вакуумной упаковке при низких температурах), но также можно запекать или тушить", сообщила диетолог на своей странице в "Инстаграме".

Светлана Фус обращает внимание и на тот факт, что телятина менее жирная, чем говядина. По этой причине такое мясо можно включить в рацион малышей и пожилых людей.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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