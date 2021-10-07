Производители соков предупредили о проблемах с поставками в Россию

Российские производители соков попросили руководителя Роспотребнадзора Анну Попову и главу Федеральной таможенной службы Владимира Булавина вмешаться в ситуацию и не допустить усиления контроля за ввозом пищевой продукции из Китая.

Президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков сообщил, что Роспотребнадзор не уведомил ФТС о сроках таможенных проверок и особых кодов, пишет газета "Коммерсант". Глава "Союзнапитков" предупредил, что партии соков и фруктов могут испортиться. В России только 30% сырья имеет внутреннее происхождение, всё остальное — импорт. Например, 87,8 тысячи тонн яблочного концентрата в прошлом году ввозили из Китая. И он незаменим, заявляют производители. Соответственно, могут возникнуть перебои.

По мнению Новикова, проверять сырьё необходимости нет. Роспотребнадзор проверяет готовую продукцию. Глава "Союзнапитков" попросил Попову направить в ФТС перечень товаров с кодами, указать сроки их проверки, а также освободить от неё сертифицированных поставщиков. По словам источника "Коммерсанта", с нехваткой сырья также могут столкнуться производители части молочной продукции и кондитерских изделий.