Лыжи возрастом 1300 лет обнаружили археологи в национальном норвежском парке Райнхейен на горе Дигерварден, сообщает Secrets of Ice program. Первую долгожительницу учёные нашли ещё семь лет назад. Раздобыть вторую вышло только сейчас, когда льды на этом участке достаточно оттаяли. Теперь это самая древняя пара из когда-либо найденных.















"Момент истины настал, когда лыжи развернули и появилась привязь. Это был тот же тип крепления, что и на лыжах, найденных в 2014 году. Эти лыжи — пара, потерянная вместе 1300 лет назад! Часть задней части лыжи отсутствует. Пропавший кусок, вероятно, всё ещё находится внутри льда. Разбился ли он при потере, или находясь внутри льда, можно будет сказать на более позднем этапе", — пишет археолог Ларс Хольгер Пилё, участвовавший в экспедиции.

Учёные следили за участком льда, ориентируясь на GPS-координаты и фотографию, сделанную во время первого визита. Затем 26 сентября отправили большую команду, хорошо оснащённую ледорубами, газовыми плитами и упаковочными материалами. Задача заключалась в том, чтобы освободить лыжи ото льда и безопасно спустить с горы Дигерварден. Чтобы добраться до находки учёные даже поливали участок кипятком.

Длина недавно найденной лыжи — 187 сантиметров, а ширина — 17 сантиметров. У первой другие размеры. Она на 17 сантиметров короче и на два сантиметра уже. Но погрешности — не беда, считают учёные, ведь они не серийные, а изготовленные вручную. На второй лыже также больше креплений. На обеих частично снизу и по бокам сохранились фрагменты меха.