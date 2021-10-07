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В России изменили правила вывоза детей за рубеж

Например, раньше один родитель мог указать, в какие государства и в какие периоды разрешает другому возить ребёнка. Теперь может подать список, куда запрещает.

7 октября, 02:24
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Новый порядок приёма и подачи заявлений о несогласии на вывоз детей за рубеж утверждён в России. Теперь родители смогут указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещают детям выезжать. Такой приказ МВД опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый порядок подачи, отзыва, приёма и учёта заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ", — говорится в документе.

Теперь несогласный с выездом ребёнка за рубеж может указать, запрещает ли он выезд до достижения им 18 лет, либо указать конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда. Родитель также может ограничивать поездки во все государства, либо конкретным списком обозначить определённые страны. Кроме этого, документ регламентирует отзыв заявления о несогласии на выезд. Для этого нужно прийти с ним в территориальный орган МВД.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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