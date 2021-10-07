В России изменили правила вывоза детей за рубеж

Новый порядок приёма и подачи заявлений о несогласии на вывоз детей за рубеж утверждён в России. Теперь родители смогут указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещают детям выезжать. Такой приказ МВД опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь несогласный с выездом ребёнка за рубеж может указать, запрещает ли он выезд до достижения им 18 лет, либо указать конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда. Родитель также может ограничивать поездки во все государства, либо конкретным списком обозначить определённые страны. Кроме этого, документ регламентирует отзыв заявления о несогласии на выезд. Для этого нужно прийти с ним в территориальный орган МВД.