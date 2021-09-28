Сдавайте паспорта: Как не остаться без "заграна" за долги Правительство смягчило законопроект об изъятии загранпаспортов: их теперь не будут изымать правоохранители. Но при этом сдавать документ придётся добровольно. 27 сентября, 21:40

Одним из первых законов, принятых новым составом Госдумы, будет правительственная инициатива об изъятии загранпаспортов у должников. Согласно базе данных нижней палаты парламента, его избранные депутаты должны будут рассмотреть уже в октябре, чтобы новые нормы вступили в силу уже со следующего года.

Согласно тексту внесённого законопроекта, решение о лишении должника загранпаспорта может быть инициировано судебными приставами при наличии долга по алиментам от 10 тыс. рублей или любого другого долга на сумму от 30 тыс. рублей. При этом они теперь чётко обязаны довести эту информацию до гражданина — либо под роспись, либо специальным уведомлением. Причём, как закрепляется проектом, о лишении права выезда за границу гражданин должен узнать "не позднее дня, следующего за днём принятия решения".

В новой версии проекта предотвращён возможный конфликт между ведомствами, которые на этапе разработки документа не хотели брать на себя ответственность по изъятию и хранению загранпаспорта. Теперь в законе будет закреплено, что с момента получения уведомления в течение пяти дней должник должен сам принести и передать свой паспорт миграционной службе.

Однако никаких санкций за неисполнение этого пункта в проекте не содержится — то есть если должник не сдаст паспорт чиновникам, то никакого наказания ему не грозит. Но, судя по всему, выехать за границу по этому документу он всё равно не сможет, ведь запрет на выезд будет действовать как при наличии паспорта, так и при его отсутствии.

Кроме того, согласно проекту, изъять паспорт будет возможно у подозреваемых либо обвиняемых до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда. А также у осуждённых за совершение преступлений.

Согласно данным приставов, всего за год количество невыездных россиян выросло на один миллион человек и на 1 июля 2021 года составляет пять миллионов наших сограждан. По оценкам коллекторских агентств, потенциально невыездными может стать каждый пятый заёмщик, то есть свыше семи миллионов человек.

Авторы Александра Баязитова