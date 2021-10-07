В Раде напомнили, как Зеленский отверг судьбоносное предложение Москвы
Политик считает, что ситуация в экономике страны сейчас была бы совершенно иной, если бы Киев поступил иначе.
Фото © Twitter / Владимир Зеленский
Договорённости о низкой цене на газ, к которым в 2019 году пришли украинский политик Виктор Медведчук и власти России, могли изменить судьбу Украины. Такое мнение высказал депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин. Политик напомнил, что от этих договорённостей отказался президент Украины Владимир Зеленский, хотя они могли бы изменить судьбу страны.
"Два года назад Виктор Медведчук договорился с руководством России о том, что Москва готова поставлять на Украину газ по фиксированной цене 175 долларов. А цена на газ в Европе сегодня — почти 1900 долларов. И потом эти же договорённости подтвердили и премьер-министр России, и президент России", — сказал Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Первый независимый".
Парламентарий уверен, что современной украинской власти безразлична судьба страны и уровень жизни простых граждан. Вместо этого украинская политическая элита занята увеличением личного благосостояния.
Ранее Лайф рассказывал, что цена на газ в Европе в ходе торгов обвалилась на $600 после рекордного роста выше $1900 за тысячу кубометров. Случилось это после того, как президент РФ Владимир Путин поддержал идею увеличить предложение газа на рынке через Петербургскую биржу, а также попросил "Газпром" не повышать поставки газа в обход Украины.
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