В Раде напомнили, как Зеленский отверг судьбоносное предложение Москвы

Договорённости о низкой цене на газ, к которым в 2019 году пришли украинский политик Виктор Медведчук и власти России, могли изменить судьбу Украины. Такое мнение высказал депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин. Политик напомнил, что от этих договорённостей отказался президент Украины Владимир Зеленский, хотя они могли бы изменить судьбу страны.

"Два года назад Виктор Медведчук договорился с руководством России о том, что Москва готова поставлять на Украину газ по фиксированной цене 175 долларов. А цена на газ в Европе сегодня — почти 1900 долларов. И потом эти же договорённости подтвердили и премьер-министр России, и президент России", — сказал Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Первый независимый".