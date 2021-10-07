США перебросили в Европу четыре стратегических бомбардировщика
Они будут отрабатывать взаимодействие с союзниками, в том числе использовать незнакомые для экипажей аэродромы.
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На базу Фэрфорд в Великобритании переброшено четыре американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer. Об этом сообщили в Европейском командовании США, отметив, что группа будет участвовать в отработке взаимодействия с союзниками.
"Четыре бомбардировщика B-1B Lancer и около 200 человек вспомогательного персонала из 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи базы ВВС Дайс, штат Техас, прибыли в Королевские ВВС Фэрфорд, Англия", — сообщили в EUCOM.
Ожидается, что экипажи бомбардировщиков будут использовать незнакомые аэродромы и совершать полёты в Арктике, Прибалтике и над Чёрным морем.
В начале года Лайф рассказывал, что американские бомбардировщики этого типа были перекинуты в рамках учений в Норвегию. Они совершали тренировочные полёты над Прибалтикой.
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