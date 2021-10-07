США перебросили в Европу четыре стратегических бомбардировщика

На базу Фэрфорд в Великобритании переброшено четыре американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer. Об этом сообщили в Европейском командовании США, отметив, что группа будет участвовать в отработке взаимодействия с союзниками.

"Четыре бомбардировщика B-1B Lancer и около 200 человек вспомогательного персонала из 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи базы ВВС Дайс, штат Техас, прибыли в Королевские ВВС Фэрфорд, Англия", — сообщили в EUCOM.