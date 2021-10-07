Экс-премьер Финляндии нашёл способ сделать "очень плохо" России
Правда, такая возможность появится не скоро, да и самой республике может прийтись не сладко.
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Переход Европы на возобновляемые источники энергии сильно ударит по Москве, заявил бывший премьер-министр Финляндии, депутат Матти Ванханен в ходе дискуссии об энергетической зависимости ЕС от России.
"По моим оценкам, дела России будут очень плохи", — приводит слова политика Yle.
А парламентарий Кай Мюккянен предположил, что сама Финляндия сможет отказаться от нефти и газа и перейти на углеродную нейтральность в течение 15 лет. Но тут же признал проблему — потребуется повышенная выработка электроэнергии в стране, да и по всей Европе.
Ранее Лайф писал, что газ впервые за семь лет оказался дороже нефти. Накануне цена голубого топлива в Европе обвалилась на $600, а перед этим впервые в истории превысила 1900 долларов. Путин заявил, что России невыгоден нынешний ажиотаж на газовом рынке. Российский лидер вспомнил, что эксперты в Брюсселе реагировали на приближающуюся угрозу в этой сфере "с известной долей снобизма", а теперь Европа страдает.
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