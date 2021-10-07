Экс-премьер Финляндии нашёл способ сделать "очень плохо" России

Переход Европы на возобновляемые источники энергии сильно ударит по Москве, заявил бывший премьер-министр Финляндии, депутат Матти Ванханен в ходе дискуссии об энергетической зависимости ЕС от России.

"По моим оценкам, дела России будут очень плохи", — приводит слова политика Yle.

А парламентарий Кай Мюккянен предположил, что сама Финляндия сможет отказаться от нефти и газа и перейти на углеродную нейтральность в течение 15 лет. Но тут же признал проблему — потребуется повышенная выработка электроэнергии в стране, да и по всей Европе.