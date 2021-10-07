Женщина и два маленьких ребёнка погибли при пожаре в Якутии

Женщина и двое детей — 2015 и 2020 года рождения — погибли в Якутии в результате пожара в частично расселённом двухэтажном доме. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по региону, это случилось в посёлке Сангар Кобяйского улуса.

Как отмечают в ведомстве, на месте ЧП пожарные были через две минуты после поступления сигнала. Здание уже полыхало. Обнаружив внутри женщину и детей, их экстренно доставили в больницу, но они скончались.

"В результате пожара дом повреждён огнём по всей площади, которая составила 288 кв. м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются", — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Якутии.