Пьяный пенсионер протаранил девять машин, пытаясь выехать со двора. Видео © Пресс-служба ОМВД России по г. Находке

В городе Находка в Приморском крае пьяный 68-летний водитель протаранил во дворе жилого дома девять автомобилей. Камеры наблюдения сняли, как это происходило. Не ясно, были это попытки припарковаться или мужчина так вымещал злобу.

Жильцы дома старались остановить автодебошира, но это не удавалось. В итоге водителя остановил только забор, когда он уже пытался скрыться с места массовой аварии.

Как сообщают в пресс-службе ОМВД по Находке, в отделе полиции мужчина вёл себя агрессивно, ругался матом и напал на сотрудника МВД. На него завели административные протоколы по четырём статьям.

"Решением суда жителю Находки назначено наказание в виде административного ареста сроком на трое суток, а также лишение права управления транспортным средством", — говорится в сообщении ведомства.