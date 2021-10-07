НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В европейской стране решили запретить работодателям спрашивать кандидатов о возрасте

По мнению профсоюзов и правительства, это положительно скажется на рынке труда. Норму ещё должен одобрить парламент.

7 октября, 03:21

В Дании решили запретить работодателям спрашивать потенциальных работников об их возрасте. Профсоюзы и правительство согласились, что компаниям знать такую информацию о кандидатах на замещение вакансий не нужно. К тому же это вредит рынку труда: слишком много отказов из-за предрассудков.

Как пишет портал The Local, дело не только в заботе о гражданах. Кабмин обеспокоен состоянием рынка труда — нехваткой рабочих рук. Правда, предложение ещё должно быть рассмотрено в парламенте.

Работающим пенсионерам прибавят зарплату: где пожилые сотрудники станут получать больше и на сколько

Работающим пенсионерам прибавят зарплату: где пожилые сотрудники станут получать больше и на сколько

Ранее Лайф сообщал, что в ПФР объяснили, кто из пожилых россиян имеет право на повышенную пенсию. Сумма прибавки составляет одну треть от размера фиксированной выплаты на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1