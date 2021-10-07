В европейской стране решили запретить работодателям спрашивать кандидатов о возрасте

В Дании решили запретить работодателям спрашивать потенциальных работников об их возрасте. Профсоюзы и правительство согласились, что компаниям знать такую информацию о кандидатах на замещение вакансий не нужно. К тому же это вредит рынку труда: слишком много отказов из-за предрассудков.

Как пишет портал The Local, дело не только в заботе о гражданах. Кабмин обеспокоен состоянием рынка труда — нехваткой рабочих рук. Правда, предложение ещё должно быть рассмотрено в парламенте.