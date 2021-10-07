В европейской стране решили запретить работодателям спрашивать кандидатов о возрасте
По мнению профсоюзов и правительства, это положительно скажется на рынке труда. Норму ещё должен одобрить парламент.
В Дании решили запретить работодателям спрашивать потенциальных работников об их возрасте. Профсоюзы и правительство согласились, что компаниям знать такую информацию о кандидатах на замещение вакансий не нужно. К тому же это вредит рынку труда: слишком много отказов из-за предрассудков.
Как пишет портал The Local, дело не только в заботе о гражданах. Кабмин обеспокоен состоянием рынка труда — нехваткой рабочих рук. Правда, предложение ещё должно быть рассмотрено в парламенте.
Работающим пенсионерам прибавят зарплату: где пожилые сотрудники станут получать больше и на сколько
Ранее Лайф сообщал, что в ПФР объяснили, кто из пожилых россиян имеет право на повышенную пенсию. Сумма прибавки составляет одну треть от размера фиксированной выплаты на каждого нетрудоспособного члена семьи.
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