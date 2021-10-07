Найден подросток, уколовший школьника "шприцем" на улице
Юный житель Минусинска решил, что это будет отличной шуткой. Теперь его поставят на учёт в полиции.
Прохожий в Минусинске (Красноярский край) вколол шприц с неизвестным содержимым 8-летнему мальчику. Видео © VK / "ЧП Хакасия l Абакан"
Уколовший восьмилетнего мальчика "шприцем" на улице Минусинска подросток найден. Он заявил, что это была всего лишь канцелярская кнопка. Пояснения шутнику пришлось давать уже в полиции.
"Как установили сотрудники полиции, 12-летний подросток, найдя канцелярскую кнопку, решил подшутить над не знакомым ему мальчиком, который встретился ему на улице", - приводит РИА "Новости" сообщение ГУ МВД по Красноярскому краю.
В полиции решают вопрос и постановке подростка-шутника на профилактический учёт.
Ранее Лайф рассказывал, что в полицию обратилась мать восьмилетнего мальчика, которая сообщила, что неизвестный подросток, предположительно, шприцем, уколол на улице её сына и скрылся. По соцсетям быстро разлетелось видео момента предполагаемого нападения.
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