Найден подросток, уколовший школьника "шприцем" на улице

Прохожий в Минусинске (Красноярский край) вколол шприц с неизвестным содержимым 8-летнему мальчику. Видео © VK / "ЧП Хакасия l Абакан"

Уколовший восьмилетнего мальчика "шприцем" на улице Минусинска подросток найден. Он заявил, что это была всего лишь канцелярская кнопка. Пояснения шутнику пришлось давать уже в полиции.

"Как установили сотрудники полиции, 12-летний подросток, найдя канцелярскую кнопку, решил подшутить над не знакомым ему мальчиком, который встретился ему на улице", - приводит РИА "Новости" сообщение ГУ МВД по Красноярскому краю.

В полиции решают вопрос и постановке подростка-шутника на профилактический учёт.