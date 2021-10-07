Россияне стали меньше покупать яиц, шоколада и творога

В 2021 году россияне стали тратить на творог, шоколад и яйца меньше, чем это было в 2020 году. При этом популярными продуктами остаются свежие овощи, фрукты, молоко, хлеб, свежее мясо, сыры, минвода, макароны, крупы и сладости. Такими результатами исследования поделились в "Сбер.Маркете".

Как пишет ТАСС, согласно данным этого сервиса, доля творога в продуктовой корзине россиян снизилась до 21%, яиц — до 24%, шоколада — до 14%. При этом отмечается, что более популярными продуктами стали полуфабрикаты и майонез. Последний стали покупать на 2% чаще, чем в прошлом году.

Также отмечается, что женщины на 22% дольше собирают заказ, чем мужчины. Представительницы прекрасного пола тратят на этот процесс не менее часа, а среднее количество продуктов в корзине составляет 21 единицу различных позиций.