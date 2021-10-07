Три жителя города Михайловска, что в Свердловской области, стоя в очереди у банкомата, спасли пенсионера от телефонных мошенников буквально за секунды до перевода денег. Женщина услышала, что из трубки доносится голос, дающий указания. На том конце провода некто проверял данные платежа, подсказывал, какие кнопки нажимать. Всё это показалось Анастасии подозрительным.

Женщина начала спрашивать у пенсионера, всё ли у него хорошо и не обманывают ли его. Это услышали и на другом конце провода, стали убеждать отойти от людей и не слушать никого. Тут же активно подключились ещё двое рядом стоящих. Они вместе стали убеждать мужчину не совершать сомнительный перевод. Когда едва не ставший жертвой пенсионер осознал, что его чуть не обманули, он прервал перевод и рассмеялся. Уже позже рассказал спасителям, как шёл до банкомата. Его "вели" по телефону. Мошенники внушали ему доверие.