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В Роспотребнадзоре уточнили правила посещения CoViD-free-зон в Свердловской области

Там рассказали, что правительство региона рассматривает вопрос о введении ограничений для предприятий общепита, музеев, концертных и выставочных залов, санаториев и так далее.

7 октября, 05:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Свердловской области в свободные от коронавируса зоны не будут пускать посетителей на основании отрицательных результатов ПЦР-тестов, доступ будет возможен только после предъявления сертификата с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию или перенесённое заболевание. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Посетитель при входе в заведение или на мероприятие должен предъявить сертификат с QR-кодом, размещённым на едином портале "Госуслуги", куда он попадает на основании сведений, полученных из единой информационной системы в сфере здравоохранения. Посетителям при входе потребуется и документ, удостоверяющий личность. При этом необходимо отметить, что отрицательные результаты тестов ПЦР (при отсутствии информации о вакцинации или перенесённом недавно заболевании) не являются основанием для посещения таких зон", — отмечается в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что правительство региона рассматривает вопрос о введении ограничений для предприятий общественного питания, музеев, концертных и выставочных залов, санаториев, баз отдыха, бассейнов, тренажёрных залов и других организаций с массовым посещением людей.

Ранее Лайф рассказывал, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала регионы пускать на мероприятия людей только при наличии QR-кода. Она отметила, что такую меру предлагается ввести для того, чтобы в том числе обеспечить функционирование экономики и социальной сферы без локдауна.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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