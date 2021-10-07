В Роспотребнадзоре уточнили правила посещения CoViD-free-зон в Свердловской области

В Свердловской области в свободные от коронавируса зоны не будут пускать посетителей на основании отрицательных результатов ПЦР-тестов, доступ будет возможен только после предъявления сертификата с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию или перенесённое заболевание. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Посетитель при входе в заведение или на мероприятие должен предъявить сертификат с QR-кодом, размещённым на едином портале "Госуслуги", куда он попадает на основании сведений, полученных из единой информационной системы в сфере здравоохранения. Посетителям при входе потребуется и документ, удостоверяющий личность. При этом необходимо отметить, что отрицательные результаты тестов ПЦР (при отсутствии информации о вакцинации или перенесённом недавно заболевании) не являются основанием для посещения таких зон", — отмечается в сообщении.

В ведомстве также добавили, что правительство региона рассматривает вопрос о введении ограничений для предприятий общественного питания, музеев, концертных и выставочных залов, санаториев, баз отдыха, бассейнов, тренажёрных залов и других организаций с массовым посещением людей.