Ликсутов: Пассажиропоток в Москве восстановился почти на 85%. Видео © LiFE

Пассажиропоток на всех видах транспорта в Москве уже почти достиг 85% от объёма, который был в столице России до начала пандемии, в 2019 году. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Общий поток пассажиров на всех видах городского транспорта восстановился почти на 85%. Это с учётом наземного транспорта и пригородного железнодорожного транспорта", — сказал Максим Ликсутов.

Что же касается метрополитена, то на 1 октября пассажиропоток в нём восстановился почти на 83%, что превышает показатели метро Пекина и Шанхая, многих других городов. На некоторых станциях метро поток пассажиров составляет около 90% от допандемийного уровня. На отдельных же он даже на 10–15% выше.

"Поэтому можно говорить, что бизнес-активность в городе, экономика существенным образом восстановились, те люди, которые раньше работали на удалённом режиме, всё-таки вернулись на свои рабочие места", — сказал Ликсутов.

Заммэра напомнил, что по-прежнему действует требование носить маски на всех видах городского транспорта. Призвал всех соблюдать эти требования.