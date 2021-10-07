Диетолог рассказала, от чего нельзя отказываться при похудении

Всего одна ошибка в питании может свести результаты диет, изнурительных тренировок и эффект от препаратов для похудения к нулю. Как отмечает кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, спровоцировать набор жира может банальный отказ от белка в первом приёме пищи.

В своём Telegram-канале она поделилась историей о пациентке, которая за четыре месяца смогла сбросить 7,4 кг жира при общем весе в 151 кг. Павлова подчёркивает, что стоило ей отказаться от употребления белка на завтрак, как она потеряла пять килограммов мышечной массы и набрала жировую.

"Прошу вас запомнить: белок надо есть в каждый приём пищи! Если не хотите яйца, ешьте творог, не хотите творог — съешьте кусок отварной курочки", — посоветовала Зухра Павлова.

Она подчёркивает, что если вы преследуете цель набрать, а не сбросить вес, то тогда белок следует заменить на каши. Идеальный же завтрак, по её мнению, должен включать растительную клетчатку. Она содержится в том числе в огурцах, помидорах и шпинате.