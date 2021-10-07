Лукашенко поздравил Путина с днём рождения, отметив его "беззаветное служение" стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина, которому сегодня исполняется 69 лет, с днём рождения. Поздравительная речь опубликована на сайте главы республики.

"С вашей созидательной государственной деятельностью и беззаветным служением Отечеству неразрывно связаны защита национальных интересов, укрепление и повышение потенциала, роли и влияния России на международной арене, создание условий для поступательного роста экономики и благосостояния российских граждан", — отметил Лукашенко.

Он также выразил убеждённость в том, что пристальное внимание, которое Путин уделяет интеграционным процессам двух стран, будет и дальше способствовать развитию сотрудничества Белоруссии и России и взаимодействия в рамках Союзного государства, а также улучшению и укреплению "проверенной временем братской дружбы между двумя народами". Лукашенко пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, бодрости духа и "успешного претворения в жизнь всех планов и начинаний".