Немецкий политолог заявил о поражении Европы в борьбе с "Северным потоком – 2"

Европа пытается бороться с "Северным потоком – 2", но делает это в ущерб себе и проигрывает в поединке. Таким мнением поделился немецкий политолог Александр Рар в беседе с "Вечерней Москвой", комментируя недавнее заявление Федерального сетевого агентства ФРГ (Bundesnetzagentur).

По словам эксперта, внутри Евросоюза есть силы, которые заинтересованы в противодействии проекту РФ, и это касается не технической стороны вопроса.

"Есть такие силы, особенно в Брюсселе, которые просто на всё закрывают глаза: они же не платят за электричество в своих офисах и домах. И вот они придерживаются идеологии, что раз начали бороться с "Северным потоком – 2", то надо продолжать так себя вести и ни в коем случае нельзя давать проекту зелёный свет. Это абсурдная ситуация", — отметил Рар.