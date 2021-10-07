Немецкий политолог заявил о поражении Европы в борьбе с "Северным потоком – 2"
По мнению эксперта, определённые силы в ЕС будут стоять до конца, чтобы не дать проекту газопровода зелёный свет.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Европа пытается бороться с "Северным потоком – 2", но делает это в ущерб себе и проигрывает в поединке. Таким мнением поделился немецкий политолог Александр Рар в беседе с "Вечерней Москвой", комментируя недавнее заявление Федерального сетевого агентства ФРГ (Bundesnetzagentur).
По словам эксперта, внутри Евросоюза есть силы, которые заинтересованы в противодействии проекту РФ, и это касается не технической стороны вопроса.
"Есть такие силы, особенно в Брюсселе, которые просто на всё закрывают глаза: они же не платят за электричество в своих офисах и домах. И вот они придерживаются идеологии, что раз начали бороться с "Северным потоком – 2", то надо продолжать так себя вести и ни в коем случае нельзя давать проекту зелёный свет. Это абсурдная ситуация", — отметил Рар.
Он добавил, что Европа при этом делает всё себе в ущерб, так как нужно протягивать руку России и производителям газа, а европейским лидерам пора прекратить настаивать на своей правоте и признать просчёты. По мнению политолога, представители Евросоюза будут "опять болтаться, крутиться, агрессивно реагировать", хотя такая позиция уже абсолютно неуместна.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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