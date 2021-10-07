Задержаны члены преступной группировки, которые вывели за рубеж 380 млн рублей

Четверо жителей Барнаула задержаны по подозрению в незаконном выводе за рубеж около 380 миллионов рублей с территории Алтайского края и Новосибирской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Сибирское таможенное управление.

"Таможня пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся незаконным выводом валюты с территории Алтайского края и Новосибирской области. По предварительным данным, с 2017 по 2020 год сообщники перевели из России на иностранные счета около 380 миллионов рублей", — сказано в записи на сайте ведомства.

Для реализации преступления они создали 74 юридических лица, 34 из которых использовались непосредственно для вывода валюты за рубеж. Задержание проводилось совместно с сотрудниками ФСБ, в рамках следственных действий было проведено десять обысков, изъяты электронные носители информации, документы и печати. Допрошено свыше 20 свидетелей, а подозреваемые уже дали признательные показания, им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

Как заметил заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Сибирской таможни Александр Бадер, с начала 2021 года это уже третья группа, занимавшаяся незаконными валютными операциями в регионе.