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Задержаны члены преступной группировки, которые вывели за рубеж 380 млн рублей

Незаконные схемы подозреваемые проворачивали в период с 2017-го по 2020-й, они уже сознались в содеянном. Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

7 октября, 07:19
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Четверо жителей Барнаула задержаны по подозрению в незаконном выводе за рубеж около 380 миллионов рублей с территории Алтайского края и Новосибирской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Сибирское таможенное управление.

"Таможня пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся незаконным выводом валюты с территории Алтайского края и Новосибирской области. По предварительным данным, с 2017 по 2020 год сообщники перевели из России на иностранные счета около 380 миллионов рублей", — сказано в записи на сайте ведомства.

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Задержанная Марина Ракова отрицает, что скрывалась от следствия

Для реализации преступления они создали 74 юридических лица, 34 из которых использовались непосредственно для вывода валюты за рубеж. Задержание проводилось совместно с сотрудниками ФСБ, в рамках следственных действий было проведено десять обысков, изъяты электронные носители информации, документы и печати. Допрошено свыше 20 свидетелей, а подозреваемые уже дали признательные показания, им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

Как заметил заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Сибирской таможни Александр Бадер, с начала 2021 года это уже третья группа, занимавшаяся незаконными валютными операциями в регионе.

Ранее Лайф рассказывал, что главу "Агентства кибербезопасности" приговорили к 4,5 года колонии. Также Евгений Лифшиц должен заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Сумма, которую он собирался присвоить, составляет $3 млн.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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