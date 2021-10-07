"Она её не любит": Как на "Ледниковом периоде" накаляется конфликт между Загитовой и Медведевой Спортсменки оказались по разные стороны баррикад и, несмотря на свои непростые отношения, вынуждены регулярно контактировать друг с другом. 6 октября, 21:40 Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Противостояние Алины Загитовой и Евгении Медведевой, которое началось на Олимпийских играх 2018 года, продолжается и по сей день. Девушки уже не соревнуются на профессиональном уровне, но их до сих пор сталкивают лбами. Причём поводы для этого находятся самые разные, порой и вовсе не примечательные.

В отношения влез Даня Милохин

Сегодня Медведева и Загитова не столько профессиональные фигуристки, сколько участница и ведущая шоу "Ледниковый период" на Первом канале. Пока Алина Загитова осваивает для себя непростую профессию ведущей и задаёт самые разные вопросы, Медведева пробует себя в парном катании. Причём не абы с кем, а с суперзвездой Сети — блогером и тиктокером Даней Милохиным.

Первые итоги совсем нерадостные. Милохин уронил Медведеву, выполняя непростую поддержку. Многие на этом фоне испугались за состояние любимой фигуристки, однако всё хорошо. Медведева сумела избежать травм и продолжает вовсю тренироваться и выступать в шоу.

Разумеется, что зрители наблюдают не только за происходящим на льду, но и за всеми историями за его пределами. Особенно за отношениями между участниками. На сей раз в "дуэт" Медведевой и Загитовой влез именно Милохин, который во время съёмок второго выпуска внёс свою лепту в их историю.

Сначала Медведеву спросили, каково ей давать интервью Загитовой. Та ответила, что олимпийская чемпионка хорошо справляется, и пожелала ей удачи. Но тут вмешался Милохин, который сначала показал разбитое сердце и что-то прошептал. При этом можно было чётко разглядеть, как он говорит достаточно неприятную фразу:

— Она её не любит, — прошептал Милохин.

И кажется, что это может вбить серьёзный клин между фигуристками. Ведь даже если между Загитовой и Медведевой нет никаких трудностей в отношениях или Милохин просто попытался так пошутить, то понятно, что теперь определённые сложности в их общении возникнут. Тем более что поводов для этого и на "Ледниковом периоде" хватало.

"Девочка московская"

Школа "Самбо-70" в сентябре отметила 50-летний юбилей в Государственном Кремлёвском дворце. На масштабный праздник пригласили всех известных выпускников. Также анонсировали, что ведущими торжества будут главные звёзды спортивного учреждения — Загитова и Медведева. Однако на сцене появилась только Евгения... Двукратная чемпионка мира отработала юбилей в Кремле в паре с ринг-анонсером Александром Белым. А Загитова наблюдала за праздником из зрительского зала. Позже директор школы "Самбо-70" Ренат Лайшев объяснил, почему Алина не появилась на сцене.

— Загитова не вела, потому что решили, что должны быть мужчина и женщина. А у Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой. Она девочка московская. Все остались очень довольны, — отметил Лайшев.

Эти слова директора "Самбо-70" подействовали на фанатов фигурного катания как красная тряпка на быка. Ведь девочек не просто сравнили, а одну поставили выше другой… И началась очередная "война" в Сети между "загиботами" и "медвеботами". Да-да, эти новые термины уже закрепились в российском фигурном катании. Так называют тех фанатов, которые имитируют широкую поддержку, бурно атакуют социальные сети едкими комментариями в адрес оппонентов. Такой армии болельщиков могут позавидовать даже фанаты московского "Спартака". Настолько искренне поддерживать своих кумиров, несмотря на любые поражения и ошибки, способны лишь фанаты Загитовой или Медведевой.

В этой истории досталось и самому директору "Самбо-70". Фанаты обвинили его в пиаре юбилея школы, ведь интерес к этим двум фигуристкам в одном контексте просто феноменальный. И это понимают абсолютно все. Сама же Алина явно не обиделась на Лайшева. В сториз "Инстаграма" чемпионка выложила видео с чтением текста, которое подписала так: "Работаю над "московской" речью". Девочка она и правда не столичная. Загитова родилась в Ижевске.

Кстати, Медведева уже успела попробовать себя в качестве комментатора юниорского Гран-при, на котором она работала с Александром Гришиным. Очевидно, что вопрос не в дикции и уж тем более не в том, кто откуда родом. Алина и Женя — звёзды мирового фигурного катания, их мнение — авторитетное. Поэтому девушек приглашают в различные шоу и программы, привлекают как экспертов и почётных гостей, а им только в радость попробовать себя в новых ролях. Тем более что, когда Загитова и Медведева официально уйдут из профессионального спорта, им нужно будет найти себя в чём-то ещё.

Впрочем, кажется, что многим куда интереснее не говорить о величии наших фигуристок и их былых заслугах, а продолжать всячески их сталкивать лбами. И кто эту роль на себя возьмёт в следующий раз — Даня Милохин, болельщики или кто-нибудь ещё, — покажет только время. А поводов для этого, как вы понимаете, масса.