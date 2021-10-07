Овечкин и Кузнецов набрали по два очка в выставочном матче с "Бостоном"

Новый сезон НХЛ начнётся 12 октября. Число участников регулярного чемпионата впервые вырастет до 32 клубов.

"Вашингтон Кэпиталз" на выезде в овертайме победил "Бостон Брюинз" в выставочном матче в преддверии старта регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу столичного клуба.

Первой звездой встречи признали канадского нападающего "Вашингтона" Энтони Манту, забросившего победную шайбу на второй минуте овертайма.

Третьим в списке лучших игроков матча стал российский форвард гостей Евгений Кузнецов, забросивший одну шайбу и сделавший одну результативную передачу. Также два очка набрал капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, дважды ассистировавший партнёрам.