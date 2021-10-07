Овечкин и Кузнецов набрали по два очка в выставочном матче с "Бостоном"
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Новый сезон НХЛ начнётся 12 октября. Число участников регулярного чемпионата впервые вырастет до 32 клубов.
"Вашингтон Кэпиталз" на выезде в овертайме победил "Бостон Брюинз" в выставочном матче в преддверии старта регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу столичного клуба.
Первой звездой встречи признали канадского нападающего "Вашингтона" Энтони Манту, забросившего победную шайбу на второй минуте овертайма.
Третьим в списке лучших игроков матча стал российский форвард гостей Евгений Кузнецов, забросивший одну шайбу и сделавший одну результативную передачу. Также два очка набрал капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, дважды ассистировавший партнёрам.
Новый сезон чемпионата НХЛ стартует 12 октября. Впервые в истории в регулярном чемпионате примет участие 32 клуба. Перед началом первенства в лигу был принят "Сиэтл Кракен".