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Сборная России по футболу прилетела в Казань, где проведёт свой ближайший матч отбора на ЧМ-2022 против Словакии.

На опубликованных кадрах видно, что прямо у трапа самолёта наших футболистов и главного тренера Валерия Карпина встречали хлебом с солью, а сам наставник даже отведал угощение.