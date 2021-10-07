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Встречали хлебом с солью: Сборная России прилетела в Казань на матч со Словакией

Поединок на местной "Казань-арене" наша национальная команда проведёт 8 октября.

7 октября, 10:37

Фото © Instagram/teamrussia

Видео © Instagram/teamrussia

Сборная России по футболу прилетела в Казань, где проведёт свой ближайший матч отбора на ЧМ-2022 против Словакии.

На опубликованных кадрах видно, что прямо у трапа самолёта наших футболистов и главного тренера Валерия Карпина встречали хлебом с солью, а сам наставник даже отведал угощение.

Добрый Карпин, раздражённый Смолов и травмированный Захарян: Сборная России начала подготовку к матчам со Словакией и Словенией

Добрый Карпин, раздражённый Смолов и травмированный Захарян: Сборная России начала подготовку к матчам со Словакией и Словенией

Добавим, что сборная России в Казани проведёт матч отбора на ЧМ-2022 против Словакии. Встреча состоится 8 октября в 21:45 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал "Россия-1". После этого команда Валерия Карпина отправится в Словению, где 11 октября проведёт следующий матч.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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