Встречали хлебом с солью: Сборная России прилетела в Казань на матч со Словакией
Поединок на местной "Казань-арене" наша национальная команда проведёт 8 октября.
Фото © Instagram/teamrussia
Видео © Instagram/teamrussia
Сборная России по футболу прилетела в Казань, где проведёт свой ближайший матч отбора на ЧМ-2022 против Словакии.
На опубликованных кадрах видно, что прямо у трапа самолёта наших футболистов и главного тренера Валерия Карпина встречали хлебом с солью, а сам наставник даже отведал угощение.
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Добавим, что сборная России в Казани проведёт матч отбора на ЧМ-2022 против Словакии. Встреча состоится 8 октября в 21:45 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал "Россия-1". После этого команда Валерия Карпина отправится в Словению, где 11 октября проведёт следующий матч.
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