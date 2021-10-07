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Итальянский футболист раскритиковал Карасёва за судейство полуфинала Лиги Наций

В ходе встречи наш соотечественник удалил капитана хозяева Леонардо Бонуччи за вторую жёлтую карточку.

7 октября, 10:16
<p>Фото © ТАСС/EPA/Marco Betorello</p>

Фото © ТАСС/EPA/Marco Betorello

Полузащитник сборной Италии Федерико Кьеза раскритиковал российского арбитра Сергея Карасёва за его работу в полуфинале Лиги Наций, в котором итальянцы уступили Испании. Об этом сообщает Football Italia.

"Считаю, что удаление было очень суровым наказанием, потому что никогда не видел на международном уровне такой бессмысленной желтой карточки за несогласие. Он был капитаном, это была ошибка арбитра, потому что игрок сборной Испании просто поскользнулся, капитан имеет право запросить информацию. Я никогда не видел две такие слабые желтые карточки на этом уровне", — заявил Кьеза.

Карасёв был великолепен: Дубль Торреса принёс Испании победу над Италией в полуфинале Лиги наций УЕФА

Карасёв был великолепен: Дубль Торреса принёс Испании победу над Италией в полуфинале Лиги наций УЕФА

Ранее Лайф сообщал, что сборная Испании вышла в финал Лиги Наций УЕФА, обыграв Италию. Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. По ходу матча он удалил капитана итальянцев Леонардо Бонуччи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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