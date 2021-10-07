Итальянский футболист раскритиковал Карасёва за судейство полуфинала Лиги Наций

"Считаю, что удаление было очень суровым наказанием, потому что никогда не видел на международном уровне такой бессмысленной желтой карточки за несогласие. Он был капитаном, это была ошибка арбитра, потому что игрок сборной Испании просто поскользнулся, капитан имеет право запросить информацию. Я никогда не видел две такие слабые желтые карточки на этом уровне", — заявил Кьеза.