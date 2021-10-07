"На дураков внимания не обращают": Как футболиста сборной Украины затравили за фото с Хабибом На Украине разгорается новый скандал из-за фотографии одного из спортсменов страны с представителем России. На этот раз "засветился" лидер национальной футбольной сборной. 7 октября, 11:40 Фото © Instagram / zinchenko_96

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко подвергся ожесточённой критике со стороны болельщиков всего лишь из-за одного поста в "Инстаграме". Футболист, который из-за травмы не может выходить на поле, посмотрел с трибуны матч своей команды против "Ливерпуля" вместе с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и выложил несколько совместных фотографий с россиянином. Фанатам снимки не очень понравились, и это ещё мягко сказано.

"По-прежнему № 1 в UFC! Легенда! Было приятно посмотреть вместе игру и пообщаться", — подписал фотографии Зинченко.

У болельщиков бомбануло

И что же тут началось! Подписчики завалили футболиста гневными комментариями. Большинство из них уверено, что Зинченко не следовало фотографироваться со знаменитым бойцом, поскольку тот представляет Россию.

— Саня, и ты туда же? Ну не зашкваривайся ты так, имей уважение к гражданам своей страны, особенно к тем, кто погиб от агрессии "братских" соседей. Ты играешь за сборную, под нашими гербом и флагом защищаешь честь страны, — написал пользователь с ником sergeymomotov.

Особо смелые болельщики решились назвать Хабиба "лишним элементом" на фотографии. Интересно, смогли бы они сказать ему то же самое в лицо? Другие намекнули, что Зинченко пора прощаться со сборной Украины.

— Саша, зачем ты делаешь такие вещи? Ты капитан сборной Украины, от любви до ненависти один шаг! — говорит aleksandr_kaleniuk.

Конечно, звучали и голоса здравомыслящих болельщиков, которые признают право спортсменов фотографироваться с кем угодно и выкладывать снимки. Но их было явное меньшинство.

— Сейчас начнётся. О нет, он же из России. Крепись, Зина, и продолжай быть таким же шикарным футболистом, — с грустью отметил blohinnikita.

Поддержка от агента и самого Хабиба

В защиту Зинченко выступил агент Алан Прудников, который представляет его интересы. Он подчеркнул, что на фотографиях изображено два знаменитых спортсмена.

— Не знаю, кто что видит и комментирует на этих фото! Я увидел двух топовых спортсменов! — справедливо подметил агент.

Поддержал Зинченко и Нурмагомедов. Он посоветовал футболисту не обращать слишком много внимания на гневные комментарии.

— Желаю тебе удачи во всём, Александр, если даже кому-то это не нравится, — заявил Хабиб.

"Умные люди радуются, а дурачьё — нет"

В России болельщики и эксперты были единодушны в своём мнении. Они без доли сомнения поддержали Зинченко и решительно осудили горе-болельщиков, решивших затравить футболиста. По мнению бывшего президента московского "Спартака" Андрея Червиченко, подобные комментарии исходят от зомбированных фанатов.

— Тут всё понятно: если людям вдалбливают такую систему поведения каждый день со всех ресурсов, что в этом удивительного? Люди зомбированные, надо смотреть на них со снисхождением и жалостью. Конечно, запредельный идиотизм, но это повсюду, — отметил Червиченко.

Комментатор и ведущий телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев считает, что критиковать Зинченко могут только болельщики с низким уровнем интеллекта. По его словам, умные люди всё понимают и реагируют совсем по-другому.

— Умные люди радуются, что спортсмены друг с другом. А дурачьё — оно не радуется. Поэтому тут всё просто. На дураков внимания не обращают. <...> Большинство адекватно смотрит и отделяет политику от спорта, — говорит журналист.

Скандалы с фото стали неприятной тенденцией

Печально, что подобные скандалы происходят в последнее время с постоянством, достойным лучшего применения. Летом по время отпуска футболисты сборной Украины Роман Яремчук и Виталий Миколенко встретили российского рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, и выложили совместное фото. Им тоже крепко досталось от украинских псевдопатриотов.

Фото © Instagram Stories / mikola_16

Хрестоматийной уже стала история, которая приключилась на недавней Олимпиаде в Токио с украинской прыгуньей в высоту Ярославой Магучих. На Играх она завоевала бронзовую медаль, а после завершения соревнований обнялась с выигравшей золото россиянкой Марией Ласицкене и радостно позировала для фотографов.

На родине юная украинка, являющаяся младшим лейтенантом украинской армии, столкнулась со шквалом негативных комментариев. Её пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Магучих даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной. Спортсменка в качестве оправдания заявила, что не пыталась выразить какую-либо политическую позицию, а просто проявила эмоции после завоевания олимпийской медали.

Из-за поднявшегося шума в ходе крупнейших соревнований возникали и совсем уж некрасивые ситуации. Так, украинский бегун Игорь Цветков на Паралимпиаде в Токио дважды отказался фотографироваться на пьедестале с россиянами Дмитрием Сафоновым и Артёмом Калашяном. Во время церемоний награждения он демонстративно отказывался подойти к нашим спортсменам, чтобы сделать традиционный совместный снимок.

Украинский бегун не стал фотографироваться с нашими на награждении ❌



Получив награды за стометровку на Паралимпиаде, наши парни встали рядом для стандартного фотографирования, а вот украинец остался в стороне 🤔https://t.co/O10US1ZIC0 pic.twitter.com/JKuQdBz5dV — Матч ТВ (@MatchTV) August 30, 2021

На этом фоне вечный постулат о том, что спорт всегда вне политики, просто теряет свою актуальность. Вот накануне УЕФА опубликовал карту Европы с "украинским" Крымом. Разве это не попытка лишний раз смешать футбол с политикой? В любом случае дело спортсменов — выступать и показывать высокие результаты, а болельщики должны их поддерживать. Критика за вполне безобидные фотографии вряд ли добавит атлетам сил и положительных эмоций.

Авторы Роман Фейгин