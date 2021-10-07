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Зарезавший родителей психбольной житель Ленобласти в попытке изгнать бесов убил и собаку

Пса, как и мать, парень добил гирей. О случившемся подозреваемый рассказывает с леденящим кровь спокойствием.

7 октября, 12:07
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Зарезавший пожилых родителей житель Выборга в порыве изгнания из них бесов также убил и собаку. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Труп животного правоохранители обнаружили в квартире по улице Офицерской рядом с телами 62-летней женщины и 63-летнего мужчины. Задержанный сын пожилой пары признался, что им управляли голоса в голове, приказавшие изгнать бесов из отца. Когда он резал родителя ножом, на крики с кухни прибежала мать, которую преступник зарезал и добил гирей. После "голоса" обратили внимание на собаку, в которой тоже находилась нечисть. Тогда Алексей С. убил питомца той же гирей.

Психбольной житель Ленобласти зарезал родителей-пенсионеров

Психбольной житель Ленобласти зарезал родителей-пенсионеров

Сейчас следователи уточняют диагноз парня, состоящего на учёте в психоневрологическом диспансере, куда его направили после дела о краже в 2017 году. Будет проведено медицинское освидетельствование. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее Лайф рассказывал, что убивший родителей москвич-наркоман всего лишь день назад вернулся с лечения. Правоохранителей вызвали соседи, которые услышали крики матери, молившей о помощи.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Леонид Хромов
Леонид Хромов

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