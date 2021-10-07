Зарезавший родителей психбольной житель Ленобласти в попытке изгнать бесов убил и собаку

Зарезавший пожилых родителей житель Выборга в порыве изгнания из них бесов также убил и собаку. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Труп животного правоохранители обнаружили в квартире по улице Офицерской рядом с телами 62-летней женщины и 63-летнего мужчины. Задержанный сын пожилой пары признался, что им управляли голоса в голове, приказавшие изгнать бесов из отца. Когда он резал родителя ножом, на крики с кухни прибежала мать, которую преступник зарезал и добил гирей. После "голоса" обратили внимание на собаку, в которой тоже находилась нечисть. Тогда Алексей С. убил питомца той же гирей.

Сейчас следователи уточняют диагноз парня, состоящего на учёте в психоневрологическом диспансере, куда его направили после дела о краже в 2017 году. Будет проведено медицинское освидетельствование. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.