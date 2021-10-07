"Газпром" посочувствовал столкнувшимся с ценовым шоком на газовом рынке

Зампред правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова заявила об искреннем сочувствии российской компании всем странам, столкнувшимся с ценовым шоком на рынке газа.

"Мы видели цепочки даже банкротств на рынке Великобритании в связи с создавшейся ситуацией, и мы искренне сочувствуем всем странам, потому что это колоссальный шок для экономики любой страны", — указала Бурмистрова в ходе выступления на сессии Петербургского международного газового форума.

Она подчеркнула, что "Газпром" выступает за сбалансированный и предсказуемый рынок газа. Однако, по словам Бурмистровой, для этого следует ссылаться не на спотовые цены. Кроме того, если "Газпром" будет понимать, что с помощью долгосрочных контрактов получается справиться с такими энергокризисами, то начнёт "искать те приемлемые модели, которые будут работать и для поставщиков, и для потребителей", сообщила Бурмистрова.