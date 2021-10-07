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"Газпром" посочувствовал столкнувшимся с ценовым шоком на газовом рынке

Компания выступает за сбалансированную и предсказуемую ситуацию со стоимостью голубого топлива. Однако для этого следует ссылаться не на спотовые цены, отметила глава "Газпром экспорта".

7 октября, 11:59
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSrO46WIBy_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gazpromphotos</a></p>

Фото © Instagram / gazpromphotos

Зампред правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова заявила об искреннем сочувствии российской компании всем странам, столкнувшимся с ценовым шоком на рынке газа.

"Мы видели цепочки даже банкротств на рынке Великобритании в связи с создавшейся ситуацией, и мы искренне сочувствуем всем странам, потому что это колоссальный шок для экономики любой страны", — указала Бурмистрова в ходе выступления на сессии Петербургского международного газового форума.

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Она подчеркнула, что "Газпром" выступает за сбалансированный и предсказуемый рынок газа. Однако, по словам Бурмистровой, для этого следует ссылаться не на спотовые цены. Кроме того, если "Газпром" будет понимать, что с помощью долгосрочных контрактов получается справиться с такими энергокризисами, то начнёт "искать те приемлемые модели, которые будут работать и для поставщиков, и для потребителей", сообщила Бурмистрова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил условия увеличения поставок российского газа в Европу. По словам представителя Кремля, это не зависит от "Северного потока – 2", ведь есть и альтернативные пути для экспорта топлива.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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