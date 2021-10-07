Задержанной Марине Раковой предъявили обвинение в крупном мошенничестве
Следствие ходатайствует о заключении бывшего вице-президента Сбербанка под стражу сроком на два месяца.
Фото © ТАСС / Щербак Александр
Экс-заместителю министра просвещения РФ и бывшему вице-президенту Сбербанка Марине Раковой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в Тверском суде Москвы. Следствие ходатайствует об аресте фигурантки уголовного дела до 6 декабря 2021 года включительно.
"В суд поступило ходатайство следствия ГУ МВД России по городу Москве об избрании в отношении обвиняемой Марины Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу", — пояснили в пресс-службе инстанции.
Напомним, Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году. Однако на допрос она не пришла, выключила телефоны и перестала выходить на связь с родственниками. По одной из версий, она могла скрыться от следствия на Украине сразу после обыска. Сообщалось, что телефон Раковой запеленговали в одном из сёл Воронежской области недалеко от границы с Незалежной. 6 октября МВД сообщило о её задержании. По некоторым данным, она сама пришла к следователям.
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Также 6 октября был арестован гражданский муж Раковой. Артура Стеценко подозревают в мошенничестве: по данным следствия, возлюбленная фиктивно устроила его в Фонд новых форм развития образования и с 2017 по 2019 год под видом зарплаты он получил более девяти миллионов рублей.
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