Задержанной Марине Раковой предъявили обвинение в крупном мошенничестве

Экс-заместителю министра просвещения РФ и бывшему вице-президенту Сбербанка Марине Раковой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в Тверском суде Москвы. Следствие ходатайствует об аресте фигурантки уголовного дела до 6 декабря 2021 года включительно.

"В суд поступило ходатайство следствия ГУ МВД России по городу Москве об избрании в отношении обвиняемой Марины Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу", — пояснили в пресс-службе инстанции.