Столтенберг объяснил решение НАТО о высылке российских дипломатов

Какие-то конкретные события не стали причиной принятого НАТО решения о высылке восьми российских дипломатов из Брюсселя, на это повлияла деятельность РФ и разведывательная информация альянса. Так прокомментировал это решение генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Это решение не связано ни с какими конкретными событиями, но мы видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности", — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Как он указал, разведданные альянса свидетельствуют, что высылаемые дипломаты являются офицерами разведки.