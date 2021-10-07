НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Столтенберг объяснил решение НАТО о высылке российских дипломатов

По его словам, на такие меры повлияли два фактора, о которых альянсу стало известно.

7 октября, 11:43
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B8bY-XOgu3e/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">jensstoltenberg</a></p>

Фото © Instagram / jensstoltenberg

Какие-то конкретные события не стали причиной принятого НАТО решения о высылке восьми российских дипломатов из Брюсселя, на это повлияла деятельность РФ и разведывательная информация альянса. Так прокомментировал это решение генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Это решение не связано ни с какими конкретными событиями, но мы видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности", — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Песков указал на подрыв нормализации отношений высылкой дипломатов миссии РФ при НАТО

Песков указал на подрыв нормализации отношений высылкой дипломатов миссии РФ при НАТО

Как он указал, разведданные альянса свидетельствуют, что высылаемые дипломаты являются офицерами разведки.

Напомним, в НАТО решили сократить состав постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 сотрудников. Такой шаг был сделан в ответ на якобы имевшую место "враждебную деятельность Москвы в последние годы".

Грушко обвинил НАТО в переключении на "российскую угрозу" после "афганской эпопеи"

Грушко обвинил НАТО в переключении на "российскую угрозу" после "афганской эпопеи"

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Столтенберг — о возможности вступления Украины в НАТО: Такое не произойдёт завтра

5 октября, 19:42

Песков указал на подрыв нормализации отношений высылкой дипломатов миссии РФ при НАТО

сегодня в 10:13

Свергнутый с поста спикера Верховной рады Разумков рассказал о президентских амбициях

сегодня в 11:18

Песков допустил возможность встречи Путина и Байдена на саммите G20

сегодня в 10:15

Игрока "Крыльев Советов" Пиняева включили в список лучших молодых футболистов мира

сегодня в 11:48

Новости партнеров

Layer 1