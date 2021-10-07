Столтенберг объяснил решение НАТО о высылке российских дипломатов
По его словам, на такие меры повлияли два фактора, о которых альянсу стало известно.
Фото © Instagram / jensstoltenberg
Какие-то конкретные события не стали причиной принятого НАТО решения о высылке восьми российских дипломатов из Брюсселя, на это повлияла деятельность РФ и разведывательная информация альянса. Так прокомментировал это решение генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
"Это решение не связано ни с какими конкретными событиями, но мы видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности", — сказал Столтенберг на пресс-конференции.
Как он указал, разведданные альянса свидетельствуют, что высылаемые дипломаты являются офицерами разведки.
Напомним, в НАТО решили сократить состав постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 сотрудников. Такой шаг был сделан в ответ на якобы имевшую место "враждебную деятельность Москвы в последние годы".
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