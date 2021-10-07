Песков указал на подрыв нормализации отношений высылкой дипломатов миссии РФ при НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во "враждебной деятельности" полностью подрывают возможность развития нормальных отношений.

"Здесь очевидная противоречивость в заявлениях представителей НАТО о желании нормализовать отношения с нашей страной и в реальном действии. Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзии относительно возможности нормализации отношений, возобновления диалога с НАТО. Скорее, эти перспективы подрываются практически полностью", — сказал представитель Кремля.