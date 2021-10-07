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Песков указал на подрыв нормализации отношений высылкой дипломатов миссии РФ при НАТО

Представитель Кремля отметил, что действия альянса очевидно противоречат заявлениям представителей организации.

7 октября, 10:13
<p>Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во "враждебной деятельности" полностью подрывают возможность развития нормальных отношений.

"Здесь очевидная противоречивость в заявлениях представителей НАТО о желании нормализовать отношения с нашей страной и в реальном действии. Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзии относительно возможности нормализации отношений, возобновления диалога с НАТО. Скорее, эти перспективы подрываются практически полностью", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, в НАТО решили сократить состав постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 сотрудников. Такой шаг был сделан в ответ на якобы имевшую место "враждебную деятельность Москвы в последние годы".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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