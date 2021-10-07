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Кремль: Всем бы хотелось установления виновников убийства Политковской

При этом пресс-секретарь российского лидера отказался комментировать работу правоохранителей, подчеркнув, что многие преступления сложны в расследовании.

7 октября, 10:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Установить и наказать виновников убийства журналистки Анны Политковской хотелось бы всем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле могут оценить результаты расследования этого преступления. Представители СМИ напомнили, что срок давности по делу истёк, при этом заказчиков так и не нашли.

"Мы не комментируем и не хотим комментировать работу следствия. Всем хорошо известно, что многие преступления, особенно заказные, очень сложны к раскрытию, и зачастую на раскрытие этих преступлений уходят многие и многие годы. Конечно же, нам всем хотелось бы, чтобы виновники этого преступления, заказчики, исполнители были установлены и понесли наказание", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, Анна Политковская была убита пятью выстрелами 7 октября 2006 года в подъезде своего дома на улице Лесной в Москве. После нападения убийца вышел из подъезда и, сев в ожидавший его автомобиль ВАЗ-21043, вместе с соучастниками преступления скрылся. Позже он был приговорён к пожизненному сроку.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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