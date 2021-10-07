Кремль: Всем бы хотелось установления виновников убийства Политковской

Установить и наказать виновников убийства журналистки Анны Политковской хотелось бы всем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле могут оценить результаты расследования этого преступления. Представители СМИ напомнили, что срок давности по делу истёк, при этом заказчиков так и не нашли.

"Мы не комментируем и не хотим комментировать работу следствия. Всем хорошо известно, что многие преступления, особенно заказные, очень сложны к раскрытию, и зачастую на раскрытие этих преступлений уходят многие и многие годы. Конечно же, нам всем хотелось бы, чтобы виновники этого преступления, заказчики, исполнители были установлены и понесли наказание", — сказал представитель Кремля.