Байден пока не поздравил Путина с днём рождения

В Кремле пока не получали поздравительную телеграмму от президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, которому сегодня исполнилось 69 лет.

"От Байдена не видел телеграммы", — признался Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, китайский лидер Си Цзиньпин направил Путину поздравительную телеграмму ещё в среду.

"От Си Цзиньпина телеграмма была. Она даже накануне пришла", — проинформировал представитель Кремля.