Байден пока не поздравил Путина с днём рождения
Однако это уже сделали лидеры Китая, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Белоруссии, Азербайджана и Турции.
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В Кремле пока не получали поздравительную телеграмму от президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, которому сегодня исполнилось 69 лет.
"От Байдена не видел телеграммы", — признался Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
По его словам, китайский лидер Си Цзиньпин направил Путину поздравительную телеграмму ещё в среду.
"От Си Цзиньпина телеграмма была. Она даже накануне пришла", — проинформировал представитель Кремля.
Ранее Лайф сообщал, что Путин с самого утра принимает поздравления от зарубежных коллег. Среди них уже отметились лидеры Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Белоруссии, Азербайджана, Турции, а также премьеры Израиля и Армении и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
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