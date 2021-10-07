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Байден пока не поздравил Путина с днём рождения

Однако это уже сделали лидеры Китая, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Белоруссии, Азербайджана и Турции.

7 октября, 10:03
<p>Фото © Chip Somodevilla / Getty Images</p>

Фото © Chip Somodevilla / Getty Images

В Кремле пока не получали поздравительную телеграмму от президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, которому сегодня исполнилось 69 лет.

"От Байдена не видел телеграммы", — признался Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, китайский лидер Си Цзиньпин направил Путину поздравительную телеграмму ещё в среду.

"От Си Цзиньпина телеграмма была. Она даже накануне пришла", — проинформировал представитель Кремля.

В Кремле нет традиции "проставляться" в день рождения, признался Песков

В Кремле нет традиции "проставляться" в день рождения, признался Песков

Ранее Лайф сообщал, что Путин с самого утра принимает поздравления от зарубежных коллег. Среди них уже отметились лидеры Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Белоруссии, Азербайджана, Турции, а также премьеры Израиля и Армении и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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